Jüdisches Leben in Lippstadt - Öffentliche Führung

Lippstadt – Am Sonntag, 12. November, bietet die Stadtinformation eine öffentliche Stadtführung zum Thema “Jüdisches Leben in Lippstadt” an. Treffpunkt für den 90-minütigen Rundgang ist um 11 Uhr am Rathaus. Stadtführerin Barbara Birkert begleitet die Teilnehmer zu Orten, die an jüdisches Leben in Lippstadt erinnern, und stellt dabei auch Menschen vor, die unsere Stadt entscheidend mitgeprägt haben.

Die Kosten belaufen sich auf 6 Euro pro Person, Kinder, Jugendliche und Studenten zahlen 3 Euro.

Um Anmeldung in der Stadtinformation im Rathaus oder telefonisch unter 02941 / 58515 wird gebeten, da die Teilnehmeranzahl für diese Führung begrenzt ist.

