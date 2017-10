Soest – Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Soest bietet am 3. November einen Workshop rund um das Thema TOP-Bewerbung für Arbeitsuchende an.

Am 3. November startet das Seminar um 8.30 Uhr mit Antworten auf nahezu alle Fragen rund um eine TOP-Bewerbung. Experten informieren zur klassischen Bewerbung, zur Kurzbewerbungen, zur E-Mail-Bewerbung oder dem Bewerbungsflyer.

Die Veranstaltung erfordert die aktive Mitwirkung der Interessierten; es handelt sich nicht um eine Vortragsveranstaltung.

Für die etwa drei stündige Veranstaltung ist die Anzahl der Teilnehmerinnen oder Teilnehmer auf 10 Personen begrenzt. Daher ist eine Anmeldung, die rasch erfolgen sollte, unbedingt erforderlich. Möglich ist dies persönlich beim BiZ-Team, telefonisch unter 02921 / 106-400 oder per E-Mail unter Meschede-Soest.112-BIZ@arbeitsagentur.de.

