Hemer – Die nächste Sprechstunde der Pflegeberatung des Märkischen Kreises in Hemer findet am Mittwoch, 08. November 2017, im Jugend- und Kulturzentrum (JuK), Parkstr. 3 (Raum 2) statt. Dort steht Simone Kuhl, wie jeden Mittwoch, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr für alle Fragen rund um die Pflege zur Verfügung. Die Pflegeberaterinnen und Pflegeberater bieten auch Hausbesuche an. Für eine erste Kontaktaufnahme oder eine telefonische Beratung sind sie telefonisch zu erreichen unter 02352/966-7777 oder per E-Mail pflegeberatung@maerkischer-kreis.de. Weitere Informationen finden sich auch im Internet unter www.maerkischer-kreis.de.

