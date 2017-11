Iserlohn – Die städtische Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in Sümmern lädt am Dienstag, 14. November, alle Eltern der Vorschulkinder herzlich ein zu einem pädagogischen Elterncafé.

Von 15 bis 17 Uhr geht es um „die Großen“ der Kita und wie sie in ihrem letzten Jahr gut auf die Schule vorbereitet werden können. Gemeinsam mit der Rektorin der Grundschule Sümmern Petra Ninnemann wird erläutert, welche Voraussetzungen die Kinder für die Schule benötigen:

Was bedeutet Schulfähigkeit, welche spezielle Förderung gibt es für Vorschulkinder, welchen Stellenwert haben Experimente und Projektarbeiten, welche Bedingungen müssen geschaffen werden – rund um diesen Themenkomplex sollen Eltern an diesem Nachmittag Antworten auf die wichtigsten Fragen erhalten.

Während des Elterncafés bietet das „Abenteuerland“ eine Kinderbetreuung an. Für weitere Informationen können Interessierte direkt in die Kita an der Elsterstraße 12 kommen oder sich telefonisch unter der Rufnummer 02371 / 40695 an Kita-Leiterin Monika Schuller und ihr Team wenden.

