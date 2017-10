Iserlohn – Am Donnerstag, 9. November, um 18 Uhr (bis 21 Uhr) beginnt bei der Volkshochschule Iserlohn im Stadtbahnhof ein neuer Kurs „Apple-Mac für Ein- und Umsteiger“.

Der Kurs gibt Ein- und Umsteigern an sechs Abenden einen ersten Einblick in das Apple-Mac-Betriebssystem. In kurzer Zeit erfahren die Teilnehmer, wie die Benutzeroberfläche aufgebaut ist, wie sie individuelle Einstellungen vornehmen und ihre Daten mit dem Finder verwalten. Es besteht genügend Zeit, Fragen zu stellen und alles am eigenen Notebook auszuprobieren. Auch Fragen zum Webbrowser (Safari), zur Dateiverwaltung (Finder) und zum Mailprogramm können gestellt werden. Das eigene Apple-Mac-Notebook kann mitgebracht werden, es können aber auch Geräte von der VHS gestellt werden (bitte bei der Anmeldung angeben).

Anmeldungen unter der Kurs-Nummer 172_54605 nimmt die VHS Iserlohn, Bahnhofsplatz 2, telefonisch unter 02371 / 217-1943, schriftlich per Anmeldekarte sowie online unter www.vhs-iserlohn.de oder per VHS-App entgegen. Anmeldeschluss ist am 19. Oktober.

