Iserlohn – Die Stadtbücherei Iserlohn hat in den Herbstferien ein ganz besonderes Highlight für alle Greg-Fans im Angebot: Am Donnerstag, 26. Oktober, finden zwei exklusive Zeichenkurse zu den witzigen Figuren aus der beliebten Kinderbuchreihe „Gregs Tagebuch“ statt. Herzlich dazu eingeladen sind alle Kinder von zehn bis vierzehn Jahren. Die Kurse beginnen um 13 und um 15 Uhr.

Unter Anleitung von Charlotte Hofmann werden die liebenswerten Helden aus den Büchern zum Leben erweckt. Schritt für Schritt wird die Hauptfigur aus Jeff Kinneys Comic-Roman illustriert. Außerdem zeigt Charlotte Hofmann, wie und wann Sprechblasen eingesetzt werden können und welche Gefühle Greg mit seiner Mimik und Körperhaltung zum Ausdruck bringen kann.

Charlotte Hofmann studierte nach dem Abitur Design mit Schwerpunkt Illustration an der Fachhochschule in Münster. Seitdem lebt und arbeitet sie in Berlin. Neben Kinder- und Geschenkbüchern zeichnet sie gerne Karikaturen sowie Comics und vermittelt in Zeichenworkshops Kindern die Grundkenntnisse zum zeichnerischen Geschichtenerzählen.

Die beiden Kurse, die im Rahmen des Kulturrucksacks 2017 in der Stadtbücherei Iserlohn (Alter Rathausplatz 1) stattfinden, dauern jeweils neunzig Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 02371 / 217-1934 wird gebeten.

Das könnte Sie auch interessieren: