Schalksmühle – „Demenz und Medikamentation“ ist der Titel eines Vortrages von Dr. Silke Scholz, Ärztin beim Sozialpsychiatrischen Dienst des Märkischen Kreises, am Montag, 20. November, in Schalksmühle. Zu der Veranstaltung lädt das Demenznetzwerk Volmetal für 17:00 Uhr in die Tagespflege des Pflege- und Gesundheitsdienstes „Am Alten Schulhof“, Alter Schulhof 1, in Schalksmühle ein. Neben allgemeinen Informationen zur Demenz zeigt Dr. Silke Scholz auch aktuelle medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten auf.

