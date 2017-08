Werdohl – Die nächste Sprechstunde der Pflegeberatung Märkischer Kreis in Werdohl findet am Donnerstag, 17. August, im Rathaus (Altbau, Zimmer 109), Lüdenscheider Str. 6 statt. Dort steht Annegret Röllmann, wie jeden 3. Donnerstag im Monat in der Zeit von 9 – 11 Uhr für alle Fragen zur Verfügung. Die Pflegeberaterinnen und Pflegeberater bieten auch Hausbesuche an. Für eine erste Kontaktaufnahme oder eine telefonische Beratung sind sie telefonisch zu erreichen unter 02352/966-7777 oder per E-Mail pflegeberatung@maerkischer-kreis.de. Weitere Informationen finden sich auch im Internet unter www.maerkischer-kreis.de.

