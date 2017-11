Siegen - Adventssammlung der Diakonie vom 18.11. bis 9.12.2017

Siegen – Die diesjährige Adventssammlung der Diakonie steht unter dem Leitwort „hinsehen – hingehen –helfen“.

In der Zeit vom 18.11. bis 9.12.2017 sind ehrenamtlich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einigen Kirchengemeinden unterwegs und bitten um Spenden. Es besteht vor allem aber die Möglichkeit, per Überweisung zu spenden. Informationen und Formulare hierzu befinden sich in den aktuellen Gemeindebriefen der Kirchengemeinden.

Die Sammlung unterstützt die diakonische Arbeit in den einzelnen Kirchengemeinden und überregionale Projekte. Außerdem fließt ein Teil der Spenden in die wichtige Arbeit der Beratungsdienste der Diakonie in Südwestfalen. Deren Arbeit umfasst ein weites Spektrum, von der Schuldnerberatung über die Hilfe bei Suchterkrankungen bis hin zur Erziehungshilfe in Familien. Viele Menschen in unserem Kirchenkreis sind auf diese Unterstützung angewiesen.

