muss kein Traum bleiben. Mittlerweile erfüllen sich auch immer mehr private Haushalte den Wunsch nach mehr Wellness und Entspannung in den eigenen vier Wänden oder draußen im Garten mithilfe eines eigenen Swimming- oder Whirlpools. Ein Grund dafür ist, dass die Preise selbst für individuell gestaltete Schwimmbecken und Whirlpools in den letzten Jahren deutlich gefallen sind und ihre Installation, Wartung und Instandhaltung sowie die Säuberung heute deutlich wesentlich weniger aufwendig ist als noch vor einigen Jahren. Dank moderner Werkstofftechnik lassen sich zudem mittlerweile gerade bei Swimming-Pools selbst ausgefallene und individuelle Formen verhältnismäßig preisgünstig realisieren. Zudem stellt die Anschaffung eines Whirl- oder Swimming-Pools eine Investition für viele Jahre dar, sodass die Kosten auf das einzelne Jahr gerechnet nicht so sehr ins Gewicht fallen. Entsprechend der jeweiligen baulichen Verhältnisse ist es möglichen, einen Pool entweder drinnen oder draußen – und dort bei Bedarf mit passender Schwimmhalle oder Überdachung – zu installieren.

Dienstleister mit Spezialisierung auf Schwimmbäder für den privaten Bedarf helfen weiter

Die gestiegenen Ansprüche privater Verbraucher im Hinblick auf Wellness und Entspannung in den eigenen vier Wänden hat dazu geführt, dass sich in den letzten Jahren viele Dienstleister darauf spezialisiert haben, Schwimmbäder und Whirlpools für den privaten Bedarf zu konzeptionieren, herzustellen, zu liefern und zu montieren. Die laufende Wartung bereits bestehender Anlagen gehört bei diesen Dienstleistern, zu denen auch RivieraPool gehört, ebenso zum Leistungsportfolio wie eine individuelle und persönliche Beratung bereits im Vorfeld der Anschaffung. Hierbei können Sie mit dem Dienstleister einerseits den finanziellen Rahmen besprechen, in dem sich Ihre Investition in ein Schwimmbecken oder einen Whirlpool bewegen soll, und andererseits besteht die Möglichkeit, bereits jetzt individuelle Wünsche und Ideen einzubringen, die Sie gerne realisiert sehen möchten. Die Profis planen dann entsprechend Ihrer Vorgaben Ihr individuelles Schwimmbecken oder empfehlen Ihnen einen Whirlpool aus ihrem Sortiment, der zu Ihren Preis- und Ausstattungs-Vorstellungen passt. Dank moderner 3D-Visualisierung ist es dabei in der Regel möglich, sich bereits vorab ein Bild davon zu verschaffen, wie das Schwimmbecken oder der Whirlpool später sich später ins Haus oder den Garten einfügen.

Qualität hat ihren Preis

Trotz gesunkener Preise bekommt man ein Schwimmbecken, ein Sauna-Tauchbecken oder einen Whirlpool natürlich nicht geschenkt. Dennoch sollte der Preis nicht das alleinige Kriterium sein, der über den Kauf entscheidet. Eine langlebige Qualität und damit zusammenhängende hochwertige und funktionale Verarbeitung sollten Ihnen durchaus etwas wert sein. Es lohnt sich, auf Produkte von heimischen Anbietern zurückzugreifen, die bei uns in Deutschland nach höchsten Qualitäts-Maßstäben hergestellt werden und dadurch selbst anspruchsvolle Verbraucher auch nach vielen Jahren der Nutzung noch zu begeistern wissen. Freilich ist ein in Deutschland nach Maß gefertigtes Schwimmbecken oder ein Whirlpool aus deutscher Herstellung in der Regel deutlich teurer als ein in Fernost “von der Stange” produziertes Exemplar. Dies wird jedoch durch die enorme Haltbarkeit und Belastbarkeit sowie die an Ihre individuellen Wünsche angepasste Funktionalität und Form vielfach wettgemacht. Ein stets erreichbarer und auch in Notfällen verfügbarer Kundenservice sowie nach vielen Jahren erhältliche Ersatzteile und die professionelle Wartung durch Fachpersonal sind weitere Vorteile, die nur regionale bzw. heimische Anbieter Ihnen nach der Installation eines Schwimmbeckens oder Whirlpools bieten können.

