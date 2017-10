Arnsberg – Am Samstag, 2. Dezember, findet auf dem Alten Markt in Arnsberg zwischen 12 Uhr und 18 Uhr der Weihnachtsmarkt der guten Taten statt.

Alle gemeinnützigen Vereine, Verbände und Institutionen des Stadtgebietes sowie auch Schulen und Kindertageseinrichtungen sind gebeten, sich an der diesjährigen Aktion zu beteiligen.

Neben der Darstellung der ehrenamtlich geleisteten Arbeit kann durch den Verkauf von Selbstgemachtem, Selbstgebasteltem oder Getränken und Kuchen auch etwas für die knappe Vereinskasse getan werden. Die erzielten Einnahmen stehen, wie auch in den letzten Jahren, den Vereinen selbst zur Verfügung.

Die Geschäftsstelle Engagementförderung Arnsberg leistet die organisatorische Vorbereitung des Tages. Neben den Verkaufsständen soll auch ein kleines Bühnenprogramm mit weihnachtlichen Gesangs- und Musikdarbietungen organisiert werden.

Einrichtungen, Institutionen oder Vereine, die sich am Weihnachtsmarkt der guten Taten beteiligen wollen, können sich kurzfristig bei der Engagementförderung Arnsberg, Telefon 02931 9638104, E-Mail p.vorwerk-rosendahl@arnsberg.de anmelden.

Der Erfolg der letzten Jahre lässt die Veranstalter hoffen, dass auch in diesem Jahr die Arbeit der gemeinnützigen Einrichtungen ein hohes Interesse bei den Arnsberger Bürgerinnen und Bürgern erzeugt.

