Attendorn: Helikopter-Eltern im Streit mit der Lehrerin

Attendorn – Am Montag, 13.11.2017, zeigt die Konzertdirektion Landgraf um 20.00 Uhr in der Stadthalle Attendorn die Komödie „Frau Müller muss weg“ mit Claudia Rieschel und Gerit Kling in den Hauptrollen. Pointenreiche Dialoge nehmen das Thema Bildung und Chancengleichheit aufs Korn.

Lutz Hübner gilt derzeit als meistgespielter deutscher Gegenwartsdramatiker. Wieder einmal bestätigt er seinen Ruf, ein äußerst amüsanter und zugleich nachdenklicher Autor zu sein. Überraschende Pointen sorgen für Spaß und Unterhaltung und bieten dabei immer noch genug anregenden Stoff zum Nachdenken.

In seinem neuen Spielplanhit haben fünf Elternvertreter einer vierten Grundschulklasse die Lehrerin Frau Müller (Claudia Rieschel) um eine Unterredung gebeten, um ihr zu sagen, was sie von ihr halten: Nämlich NICHTS. Mütter wie Väter sind sich einig: Nicht die eigenen Sprösslinge sind Schuld an dem miserablen Leistungsstand der Klasse sondern allein die unfähige Lehrerin. Deshalb heißt die Parole: Frau Müller muss weg. Und zwar so schnell wie möglich!

Die Viertklässler sollen mit einer anderen Klassenlehrerin noch eine Chance haben und so noch den Wechsel ans Gymnasium zu schaffen. Sachlich und fair soll das Gespräch geführt werden – das haben die Eltern (allen voran Gerit Kling als Über-Mutter) sich vorgenommen. Aber schon nach kurzer Zeit spielt Objektivität keine Rolle mehr, und es geht ans Eingemachte: Vorwürfe, Beleidigungen und Beschimpfungen bringen die Stimmung auf den Nullpunkt.

Unverrückbar vertreten die ehrgeizigen Eltern die Überzeugung, dass ihre eigenen Kinder ganz besonders begabte Persönlichkeiten sind, die zwar ab und zu spezieller Förderung bedürfen, aber jede Chance verdienen. Aber das sieht die Müller alles nicht! Im Gegenteil. Die Lehrerin wehrt sich und erklärt ihrerseits den Eltern, was sie von den lieben Kleinen hält. Und ihre Liste über die Defizite der Schüler ist lang…

Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 11,00 € im Bürgerbüro der Hansestadt Attendorn, bei der Tourist-Information am Rathaus, über die Tickethotline 0180 / 60 50 400 (0,20 €/Minute Festnetz, max. 0,60 € aus allen Mobilfunknetzen), online unter www.tickets.attendorn.de sowie bei allen ad-ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich. Karten können auch an der Abendkasse für 12,00 € erworben werden.

