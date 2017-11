Wildparadies Tripsdrill, Cleebronn: An den ersten drei Adventssonntagen verbreitet die Tierweihnacht im Wildparadies Tripsdrill zwischen Heilbronn und Stuttgart wieder Adventsstimmung. Neben rund 40 Tierarten erwarten die Besucher verschiedene Bastel- und Aktionsstände, eine besinnliche Waldandacht und sogar der Besuch vom Nikolaus. Neu: Das Wildparadies hat nun auch im Winter täglich geöffnet.

Festliche Vielfalt im Wildparadies

Die Tierweihnacht im Wildparadies Tripsdrill ist ein winterlicher Veranstaltungshöhepunkt für Groß und Klein. An den Adventssonntagen 3., 10. und 17. Dezember wird ab 12.00 Uhr ein weihnachtliches Programm geboten: Kinder können an Aktionsständen originelle Geschenke basteln oder Kerzen ziehen. Besinnlich wird es beim Waldgottesdienst um 13.30 Uhr. Die Andacht am 3. Dezember hält Pfarrer Westerhold (Brackenheim) mit der musikalischen Unterstützung des Musikvereins Cleebronn. Am 10. Dezember sind Pfarrer Donnerbauer (Lauffen) und der Posaunenchor Dürrenzimmern vor Ort. Pfarrer Schuster (Cleebronn) gestaltet den Gottesdienst am 17. Dezember zusammen mit dem Posaunenchor Cleebronn. Gegen 16.30 Uhr erwartet die kleinen Besucher die Ankunft vom Nikolaus in seiner Pferdekutsche mit Säcken voller Geschenke. Die beheizte und weihnachtlich geschmückte Wildsau-Schenke lädt zu deftigen Speisen und uriger Gemütlichkeit am Kaminfeuer ein. Draußen verbreiten lodernde Schwedenfeuer behagliche Wärme, in der sich winterliche Heißgetränke besonders gut genießen lassen.

Bei all der weihnachtlichen Stimmung sollen die Begegnungen mit den rund 40 Tierarten im Wildparadies nicht zu kurz kommen. Die Greifvogel-Flugvorführung (11.30 und 15.30 Uhr) und die Fütterung von Wolf, Bär, Luchs & Co (14.30 Uhr) garantieren einen spannenden Einblick in die Welt der Beutegreifer. In begehbaren Gehegen lässt sich zutrauliches Dam-, Sika- und Dybowski-Wild füttern und streicheln. Auf dem großen Abenteuerspielplatz und dem Wald-Erlebnispfad wird die Natur mit allen Sinnen zum Erlebnis.

Festliche Stimmung bei der Tierweihnacht Foto: Erlebnispark Tripsdrill

Winterliche Übernachtungen im Baumhaus

Kombinieren lässt sich der Besuch im Wildparadies mit einem Kurzurlaub im Natur-Resort Tripsdrill: Die 28 Baumhäuser bieten auch in der kalten Jahreszeit Hotelkomfort in luftigen Höhen – dank Fußbodenheizung ist es immer kuschelig warm. Sie sind ausgestattet mit einem Aufenthalts- und Schlafbereich, einer Sitzecke mit Flachbild-TV, kostenfreiem WLAN, Kaffeemaschine sowie eigenem Sanitärbereich mit Dusche und WC. Die Baumhäuser sind auch im Winter täglich buchbar (außer am 24. & 31.12.2017).

Öffnungszeiten in der Wintersaison

Ganz neu: Das Wildparadies Tripsdrill hat nun im Winter täglich ab 9.00 Uhr geöffnet. An allen Wochenenden sowie in den Weihnachts- und Faschingsferien finden die Fütterung von Wolf, Bär, Luchs & Co. (außer freitags) und die Greifvogel-Flugvorführung statt. Auch die Wildsau-Schenke hat an Wochenenden und in den Ferien geöffnet. Der Eintritt beträgt an Wochenenden und in den … weiterlesen »

