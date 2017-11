Berlin – Bis zu 46 Prozent Rabatt auf Neuwagen – nie war ein neues Auto in den letzten 10 Jahren günstiger als im August und September 2017. Das zeigt der Car-Rabatt-Index der Universität Duisburg-Essen. Zugleich liegen die effektiven Jahreszinsen für Autokredite auf historisch niedrigem Niveau. Nie ließ sich ein Fahrzeug in den letzten 4 Jahren günstiger finanzieren als aktuell. Nach Informationen des Kreditportals smava (https://www.smava.de/) liegt der durchschnittliche Zinssatz bei Autokrediten seit März unter 3 Prozent – im August und September lag er im Schnitt bei 2,97 Prozent. Im selben Zeitraum stieg die Nachfrage nach Autokrediten um 24 Prozent gegenüber den Vormonaten. Trotz der insgesamt sehr günstigen Bedingungen sollten sich Autokäufer nicht blenden lassen: Die hohen Rabatte gelten nicht für ewig und auch nicht für jeden. Zudem ist nicht jede Autofinanzierung so günstig wie sie beworben wird.

Höchste Rabatte beim VW Passat und Skoda Octavia

Nach Informationen des Car Center der Universität Duisburg-Essen konnten Autokäufer bezogen auf den Neuwagen-Listenpreis und Basismodelle beim Skoda Octavia und VW Passat Trendline mit 46 Prozent am meisten sparen. Der Skoda kostete statt 17.450 Euro nur 9.386 Euro. Der Preis des Passat fiel von 26.750 Euro auf 14.486 Euro. Den geringsten Rabatt gab es beim Mazda CX-5 Prime Line. Statt 24.990 Euro kostete dieses Fahrzeug 19.927 Euro. Das entspricht 20 Prozent Preisnachlass.

Rabatte werden spätestens 2018 sinken

Möglich werden die hohen Rabatte, weil viele Automarken zusätzlich zu ihren normalen Rabattaktionen Abwrack- und Umweltprämien für alte Dieselfahrzeuge anbieten. Dadurch stiegen die Rabatte insgesamt auf bis zu 46 Prozent. Von den hohen Rabatten profitieren also in erster Linie Besitzer von Diesel-PKW. An welche Bedingungen die Prämien geknüpft sind, ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Nur in einem Punkt herrscht Einigkeit: Die Prämien sind zeitlich befristet. Sie enden nach Informationen der Autozeitung und Finanztip spätestens am 31.12.2017. Danach werden die Neuwagen-Rabatte wieder sinken.

Nachfrage nach Autokrediten um 24 Prozent gestiegen

Nach Informationen des Kreditportals smava ist das Interesse an Autokrediten im August und September im Schnitt um 24 Prozent gegenüber dem Zeitraum zwischen Januar und Juli 2017 gestiegen. Der Anstieg lässt sich auch auf das historisch niedrige Zinsniveau zurückführen. Wer vor vier Jahren einen Autokredit abschloss, zahlte im Schnitt noch einen effektiven Jahreszins von 4,75 Prozent. Im August und September 2017 waren es im Schnitt 2,97 Prozent. Bei guter Bonität sind sogar Zinsen von unter 2 Prozent realistisch. Das Portal geht davon aus, dass das Zinsniveau für Autokredite in den kommenden Monaten nur leicht

