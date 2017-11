(w&p) – Sterne, Mond und Eis: Wenn Väterchen Frost das Kleinwalsertal wieder im Griff hat, bietet das Travel Charme Ifen Hotel seinen Gästen ein wirklich cooles Wintererlebnis. Mit dem Wohlfühlprogramm „3-Tage-Relax“ genießen die Gäste den gewohnt erstklassigen Service des Luxushotels im Kleinwalsertal und dazu eine unvergessliche Übernachtung in der IgluLodge am Nebelhorn – mit Rundumblick auf 400 Gipfel bei Tag und freier Sicht auf die Milchstraße bei Nacht.

Die IgluLodge ist Hotel, Restaurant und Bar in einem – jedes Jahr neu erbaut aus 3.000 Kubikmeter gefrorenem Wasser. Jedes Iglu wird als eine Art Schneeskulptur von Allgäuer Künstlern gestaltet, und die Getränke gibt es von einer Bar aus purem Eis – natürlich so gut gewärmt, dass man sie trinken kann.

Foto: Allgäu Events GmbH

Für Gäste des Travel Charme Ifen Hotels startet das eisige Abenteuer knapp 2.000 Meter über dem Meer mit einem Iglutrunk und deftigem Allgäuer Käsefondue. Danach bettet man sich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in wohlig wärmenden Schlafsäcken auf Rentierfellen und schlummert hinein in einen Wintertraum, den normalerweise nur Eskimos so erleben. Das Frühstück wird nach der Allgäuer Polarnacht im Restaurant Höfatsblick am Gipfel serviert.

Je nachdem, ob eine heiße Nacht im Eis oder eher ein lustiges Event mit Familie und Freunden geplant ist, stehen das Iglu „Romantik“ für zwei mit Kombischlafsack für Verliebte oder das Iglu „Träume“ für vier Personen zur Wahl. Wer dagegen auch beim winterlichen Abenteuer auf Exklusivität setzt, bucht die „Iglu-Suite“ für zwei Personen. Dieses Luxusrefugium aus Schnee und Eis hat zwei gemütliche Räume zum Schlafen und Wohnen. Bevor es in die kuschelig-kühlen Gemächer geht, können die Gäste noch bei einem Prosecco vom Whirlpool aus den Blick zum Sternenhimmel schweifen lassen.

Garantiert kuschelig warm und mit allem Komfort empfängt das Travel Charme Ifen Hotel seine Gäste für zwei weitere Nächte im Kleinwalsertal, einem der schönsten Hochgebirgstäler der Alpen. Das legendäre Hideaway ist eine Symbiose aus Tradition und Moderne und verwöhnt seine Gäste mit seiner mehrfach ausgezeichneten Küche und einem großzügigen Spa. Im Innenpool, im Außen-Whirlpool, in der Saunalandschaft oder bei einer Behandlung beispielsweise mit Produkten der Walser Kräuterfrau fällt auch das letzte bisschen Alltagsstress ab.

Die Pauschale „3-Tage-Relax“ umfasst eine Übernachtung in der IgluLodge, zwei Übernachtungen im Doppelzimmer des Travel Charme Ifen Hotels Kleinwalsertal inklusive Halbpension und Mittagsjause, Tiefgaragenstellplatz, WLAN sowie einen Wellnessgutschein im Wert von 20 Euro pro Person. Das Iglu-Abenteuer ist (außer in den Weihnachts- und Faschingsferien) ab 510 Euro pro Person direkt über das Hotel buchbar unter … weiterlesen »

Das könnte Sie auch interessieren: