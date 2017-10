Wer einen besonderen und abwechslungsreichen Urlaub plant, sollte sich für Südamerika entscheiden. Südamerika ist jedenfalls spannender wie Ost- oder Nordsee, Spanien oder Türkei. Das soll natürlich nicht heißen, dass man dort keinen Spaß haben kann. Südamerika ist halt mal was Anderes. Es verheißt Abenteuer und einen unvergesslichen Urlaub.

Der südlichste Teil des amerikanischen Doppelkontinents ist mit einer Fläche von 17.843.000 Quadratkilometer, die viertgrößte kontinentale Landfläche der Erde. Also viel Platz um Land und Leute zu erkunden und kennenzulernen.

Die Machu Picchu Ruinen in Südamerika Foto: pixabay.com

Wenn die Entscheidung dann gefallen ist und es im nächsten Urlaub nach Südamerika gehen soll, geht es an die Planung. Einfach ab ins Reisebüro und irgendetwas preisgünstiges buchen, dass sollte man sich aber gut überlegen. Soll es nach Chile gehen? Nach Bolivien? Oder doch nach Kolumbien? Kap Hoorn klingt doch sehr gut. Fragen über Fragen. Wie ist denn das Klima so in Südamerika?

Bei Wikipedia findet man eine Menge Infos über den südlichsten Kontinent von Amerika. Infos über Flora und Fauna, Geschichte, Klima, geographische Lage etc… Hier findet man auch welche Länder zum Kontinent gehören. Das ist ja alles schon mal alles sehr gut. Trotzdem weiß man immer noch nicht so recht wohin. Wer kann einem denn da nun weiterhelfen. Schließlich soll es nicht irgendeine Reise werden. Wer war denn schon einmal in dort?

In diesem Falle können einem Spezialisten für Südamerika-Reisen, mit ihrem kompetenten Fachwissen aus erster Hand, auf jeden Fall weiterhelfen.

Die Hajo Siewer Jet Tours GmbH ist so ein Spezialist für Flüge und Reisen nach Südamerika. Und das bereits schon seit 1988. Kein Hotel, was bei Jet Tours von den Mitarbeitern empfohlen wird, ist nicht getestet. Alle Orte und Sehenswürdigkeiten sind persönlich besucht worden. Die Leidenschaft und Begeisterung für Südamerika macht die Hajo Siewer Jet Tours GmbH zum absoluten Spezialisten. Egal ob man nun eine Rundreise buchen möchte oder nur einen Flug, mit einer persönlichen Beratung kommt man ganz sicherlich gemeinsam ans gewünschte Ziel.

Das geschulte Team steht einem auch noch während der Tage in Südamerika beratend zur Seite.

Was sollte da noch schiefgehen? Also auf nach Südamerika! Planen Sie getrost den nächsten Urlaub nach Südamerika mit Hajo Siewers Jet Tours.

Der Beitrag Südamerika- ein besonderer Kontinent für unvergessliche Reisen erschien zuerst auf Reiseratgeber24.

… weiterlesen »

Das könnte Sie auch interessieren: