Ab sofort ist das neue Huawei Mate 10 Pro bei O2 im Vorverkauf: Das neue Flaggschiff der Smartphone-Flotte von Huawei sorgt nicht zuletzt wegen der weltweit ersten mobilen Computing Plattform mit künstlicher Intelligenz für Begeisterung. Zusätzlich bekommen Kunden im Vorverkaufszeitraum zum Huawei Mate 10 Pro ein Schreibset von Moleskine im Wert von 299 Euro inklusive. Die lite-Version des Huawei Mate 10 ist bei O2 bereits ab dem 27. Oktober erhältlich.

Wer sich zum brandneuen Mate 10 Pro von Huawei das Moleskine Smart Writing Set inklusive Tasche sichern möchte, kauft das Smartphone bei O2 bis zum 17. November und registriert sich bis zum 31. Dezember bei Huawei. Das hochwertige Moleskine-Set beinhaltet eine Ledertasche, das Paper Tablet, einen Smartpen sowie eine App. Mit Hilfe des Smart Schreibsets kann der Kunde analoge Notizen direkt digitalisieren und auf dem Smartphone speichern. Die perfekte Lösung für alle, die gerne auf Papier schreiben, aber gleichzeitig eine digitale Version ihrer Aufzeichnungen haben möchten.

Quelle: 100zehn GmbH

Für insgesamt 799 Euro ist das Mate 10 Pro in den O2 Shops erhältlich. Kunden bekommen das neue Huawei Smartphone in Titanium Grey und Midnight Blue auch über O2 MyHandy für einmalig 19 Euro und monatliche Raten von 32,50 Euro über 24 Monate Laufzeit. Das neue Huawei Mate 10 Pro verfügt über die weltweit erste mobile Computing Plattform mit künstlicher Intelligenz. Damit profitieren Kunden erstmals von einem Smartphone, das in Echtzeit auf die Anforderungen der Nutzer reagiert und anhand des dokumentierten Nutzerverhaltens beispielsweise feststellt, wenn das Smartphone geladen werden muss. Der Nutzer wird dann aktiv per Push-Benachrichtigung darüber informiert. Dazu passt ideal die neue Leica Dual-Kamera mit 20 MP Monochrom- und einem 12 MP Farb-Sensor für scharfe und farbintensive Aufnahmen. Neu ist die große F1.6 Blende. Damit entstehen gestochen scharfe Bilder, egal bei welchen Lichtverhältnissen. Diese Blende gibt es aktuell in keinem anderen Smartphone. Der 4.000-mAh-Akku mit Huawei Safe SuperCharge, zertifiziert für sicheres Laden vom TÜV Rheinland, ermöglicht zudem eine Smartphonenutzung im Stand-by Modus von bis zu 505 Stunden.

Das Huawei Mate 10 lite: Exklusiv bei O2 auch in blau erhältlich

Ab dem 27. Oktober ist das Huawei Mate 10 lite bei O2 für insgesamt 397 Euro erhältlich. Bis Ende Dezember gibt es das Mate 10 lite exklusiv im deutschen Markt bei O2 nicht nur in schwarz, sondern auch in der Farbe blau. Für einmalig einen Euro und monatlich 16,50 Euro über 24 Monate Laufzeit sichern sich Kunden die lite-Version des Huawei Mate 10 bequem per … weiterlesen »

