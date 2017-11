Der Netzumbau bei der Telekom ist in vollem Gange. Davon profitieren jetzt fast 50 Städte in ganz Deutschland. „Wir bieten in diesen Städten ab sofort rund 3,5 Millionen Haushalten Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s an“, sagt Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. „Weitere 2,5 Millionen rden bis Februar 2018 folgen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für den flächendeckenden Ausbau der digitalen Infrastruktur. Andere reden nur über Anschlüsse der Zukunft, wir bauen in der Gegenwart. Wir erfüllen den Wunsch nach mehr Bandbreite – jetzt.“

„Die Erhöhung der Bandbreiten ist der sogenannten IP-Umstellung und dem Einsatz der Vectoring-Technik zu verdanken“, erklärt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. Die Anschlüsse bieten Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 40 MBit/s. „Gerade der Upload wird für die Kunden immer wichtiger, weil wir das Internet heute aktiv nutzen und uns per Text, Video und Audio austauschen – geschäftlich und privat. Hier spielen unsere Anschlüsse ihre Stärke voll aus.

Zu den Städten, die von der Umstellung profitieren, gehören unter anderem Hamburg (875.000 Haushalte), Köln (340.000), Berlin (350.000), Nürnberg (130.000), Leipzig (100.000) und Ludwigshafen/Mannheim (75.000).

„Wir bauen schnelles Internet für Millionen statt Topspeed für wenige“, sagt Goldenits. Damit kommt die Telekom ihrem Ziel wieder einen großen Schritt näher, möglichst rasch rund 80 Prozent der Haushalte mit mindestens 50 MBit/s zu versorgen.

Zu diesem Angebot schneller Internet-Anschlüsse im Zuge der IP-Umstellung kommt der Ausbau neuer Glasfaserstrecken hinzu: beim Eigenausbau, gefördertem Ausbau sowie der Versorgung von Gewerbe- und Neubaugebieten. Darüber hinaus wird die Modernisierung und der Ausbau des Telekom-Mobilfunknetzes vorangetrieben, das schon heute 5G ready ist.

Kunden können auf www.telekom.de/schneller recherchieren, ob ihr Anschluss bereits von der höheren Geschwindigkeit profitiert. Und auch die Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000) wissen Bescheid.

Folgende Städte profitieren von den neuen Geschwindigkeiten: Aachen, Berlin, Bielefeld, Böblingen, Bochum, Bonn, Braunschweig, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt a. Main, Freiburg, Friedrichshafen, Hagen, Hamburg, Hannover, Heilbronn, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Köln, Krefeld, Leipzig, Ludwigshafen, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, München, Neuss, Nürnberg, Oberhausen, Oldenburg, Potsdam, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Solingen, Stuttgart, Ulm, Wiesbaden, Wuppertal, Würzburg.

